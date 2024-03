Certo che dobbiamo ammettere che, quando parliamo di cura delle carie non è un argomento che appassiona nessuno perché è sempre un qualcosa che vorremmo evitare e soprattutto molte persone farebbero di tutto e di più per evitare di andare dal dentista perché ne sono terrorizzate e ce ne stanno più persone di quanto si può credere e magari sono persone che hanno avuto cattive esperienze da bambini o da adolescenti.

In certi casi queste persone giustamente quello che fanno è essere molto scrupolosi rispetto all'igiene orale e questo significa che laveranno i denti tutte le volte che serve e soprattutto che utilizzeranno dei prodotti di qualità e quando parliamo di prodotti in questo ambito parliamo di spazzolini, parliamo di dentifrici, di filo interdentale.

Però può capitare che la persona abbia un problema con una carie e cioè con una lesione che si forma sui denti per via dell'erosione dello smalto e per responsabilità dei batteri che ci sono nella placca e queste carie vanno subito trattate rapidamente per evitare che poi si arrivi a delle infezioni e in alcuni casi addirittura alla perdita dei denti.

Per questo motivo i dentisti mettono l'accento sempre sulla parola prevenzione che non riguarda solo una corretta igiene e quello è il minimo comun denominatore, ma riguarda anche il fatto di recarsi periodicamente nello studio del proprio dentista per far eseguire una pulizia dentale che serve ad eliminare tutti i residui che noi con la pulizia non abbiamo eliminato.

E anzi quando ci troveremo all'interno dello studio del dentista ne potremo approfittare per farci fare una panoramica dentale se per caso lo stesso professionista ha questa strumentazione nello studio perché tutti non ce l'hanno e a quel punto potremmo individuare o, meglio, lo farà il dentista, delle eventuali carie invisibili per capire poi a quel punto come intervenire e quindi si parla di otturazione o in certi casi di devitalizzazione del dente.

Un dentista cerca sempre di trovare la soluzione migliore per i suoi pazienti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un qualsiasi dentista cerca sempre di trovare la soluzione migliore per i suoi pazienti e nel caso in questione di cui parliamo dovrà decidere per esempio se è necessario intervenire con un’otturazione di quel dente per quanto riguarda la carie o se invece siamo già a un livello che servirà una devitalizzazione.

Di certo ogni volta che ci andiamo ci ricorderà, come già abbiamo menzionato, che almeno due volte anno dovremmo sottoporci ad una pulizia approfondita dei denti ed è una pulizia che non possiamo fare in autonomia perché non abbiamo gli strumenti e non abbiamo i prodotti adatti.

Per quanto riguarda le tariffe è chiaro che, se abbiamo un dentista di fiducia non ce ne preoccuperemo più di tanto perché le conosciamo e soprattutto perché avremo la certezza che quello specialista ci aiuterà come può e quando si parla di interventi molto costosi potrebbe anche proporci di pagare a rate o comunque di pagare l’onorario in più volte