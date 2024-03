Un fine settimana di cultura e divertimento con i musei aperti a Locarno

Dopo la pausa invernale e il successo registrato nel 2023, con oltre 9000 visitatori, i due musei di Locarno riaprono le porte al pubblico con un programma speciale. Nel fine settimana del 16 e 17 marzo si terrà la prima edizione di “Musei Insieme, Giornate di Porte Aperte al Castello Visconteo e al Museo Casorella”, durante le quali la popolazione avrà l'opportunità di partecipare a numerosi eventi gratuiti, appositamente pensati per soddisfare gli interessi di diverse fasce di pubblico.

Come spiega la Municipale Capa Dicastero Socialità, Giovani e Cultura Nancy Lunghi, “questa iniziativa s’inserisce nella nuova strategia adottata dai Servizi Culturali, mirata a rafforzare il ruolo dei musei di Locarno come luoghi d'incontro e condivisione, dove è possibile vivere insieme la cultura nelle sue molteplici sfaccettature”.

Tra le attività proposte, incentrate sulla creatività, il divertimento e il mistero, si includono visite guidate, attività per famiglie, corsi di ceramica, escape room e visite notturne a lume di candela. Queste ultime offriranno una prospettiva inedita sul Castello Visconteo e sul Museo Casorella, introducendo parte del nuovo programma di mediazione culturale dei musei.

Inoltre, per tutte le famiglie in visita sarà disponibile gratuitamente il kit famiglia “Dov’è finita la Contessa?”, ideato per il Castello Visconteo, che lo scorso anno ha già catturato l’attenzione di 240 famiglie: i giovani esploratori e i loro accompagnatori avranno l'opportunità di immergersi nella storia del Castello, mentre si divertono a risolvere enigmi per ritrovare la Contessa tra le mura dello storico edificio. Al termine della visita sarà possibile riscattare una golosa sorpresa presso la pasticceria Marnin.

Visto l’enorme successo di questo supporto didattico, le famiglie avranno l’occasione di scoprire anche l’inedito ed esclusivo kit famiglia ideato per il Museo Casorella, Locarno, città per gli artisti, che permetterà anche ai più piccoli di conoscere le collezioni della Città di Locarno, l’arte di Jean Arp e dei suoi amici attraverso giochi e coinvolgenti attività.

Gli eventi sono in programma per sabato 16 marzo dalle 11.00 alle 20.30, e domenica 17 marzo dalle 11.00 alle 16.30. tutti gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail iscrizione.eventoculturale@locarno.ch.