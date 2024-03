Tanti eventi e novità in arrivo per l'Urban

Un ottimo riscontro di pubblico per le serate dell'8 e 9 marzo al Trocadero per l'inaugurazione della nuova gestione nella discoteca di Domodossola. Il vasto programma degli eventi musicali parte dall'Urban Food & Beverage a Trontano dove, sabato 16, ci sarà musica live con il tributo ai Queen dalle h21.30.

Venerdì 22 invece sarà la volta del tributo ai Linkin Park, mentre sabato 30 la tribute band dei Pink Floyd. Per info e prenotazioni tavolo al 3451067383. Presto ci saranno altre grandi novità.

Per chi vuole fare festa fino a tardi invece, il Trocadero propone una ampia scelta musicale e anticipa che ad aprile ci saranno altre collaborazioni con realtà locali. Sabato 16 nella sala "Il Cielo" ci sarà il format Cloudevents con ingresso gratuito alle 23.00 per i ragazzi dai 16 ai 25 anni. Da mezzanotte invece, per i più grandi all'Alice After Dinner ci sarà Jacopo dj.

Si ricorda che, per rimanere aggiornati si invita a seguire i canali social dell'attività. @urban_food_and_beverage per il locale a Trontano e @discotroca per la discoteca.