Coppa Prima Categoria, vince il Gravellona San Pietro (2-1)

Gravellona San Pietro vittorioso ieri sera nella gara di andata dei Quarti di finale della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Bella serata di calcio al “Boroli” di Gravellona, con gli arancioneri che dimostrano di volere dare il massimo in questa competizione per andare più avanti possibile. Vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo con il solito Sghedoni, che incanala la gara nei giusti binari per i tocensi.

Nella ripresa partita viva e, a dieci minuti dal termine, la rete di Gallizia che regala il doppio vantaggio agli uomini di Agostini. La gioia dura però solo tre minuti, perché gli ospiti nel finale trovano il gol che riapre la gara e il discorso qualificazione.

La gara di ritorno si disputerà in casa del Valle Elvo giovedì 28 marzo, il Gravellona sarà chiamato a difendere l’esiguo vantaggio su un campo non facile. In palio le semifinali regionali di Coppa.