Promozione, Juve Domo e Feriolo in campo sabato sera al Curotti

Dopo la delusione cocente nella trasferta di Momo di domenica scorsa, il Baveno riparteospitando una squadra di rango, quella Fulgor Ronco Valdengo che zitta zitta si è portata in zona playoff. Per gli uomini di Sottini non ci sono più margini di errori, servono i tre punti per non perdere contatto con la capolista Briga. All’andata biellesi vittoriosi per 2-0.

Sfida molto impegnativa per l’Omegna, che ospita il Trino, terza forza del campionato. Mister Fusècerca gli ultimi punti necessari per chiudere il discorso salvezza, per poi provare ad ambire a qualcosina in più. I vercellesi dal canto loro credono ancora nella rincorsa al primo posto, anche se ormai le speranze sono al lumicino. All’andata rossoneri sconfitti per 2-1 in terra vercellese.

Derby del VCO in scena a Domodossola. Si gioca in anticipo sabato sera alle 20,30. La Juventus Domo cerca punti per tenersi lontani dalla zona calda e devono sfatare il tabù “Curotti”: la vittoria casalinga manca da ben quattro mesi. Di umore opposto il Feriolo,che sta disputando un ottimo girone di ritorno e ha concrete possibilità di ottenere la salvezza diretta. All’andata pareggio 1-1 a Baveno.

Le partite: Cameri - Arona; Briga - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Juventus Domo - Feriolo; Baveno - Fulgor Ronco Valdengo; Omegna - Trino; Chiavazzese - Momo; Casale - Valdilana Biogliese; Dufour Varallo - Valduggia