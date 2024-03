Alla Soms un incontro per capire e conoscere il mal di schiena

Venerdì 22 marzo, alle 20.45, allo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola si tiene una conferenza dal titolo “Mal di schiena – conoscerlo per gestirlo”. L’incontro si svolge nell’abito di “Conoscenza è salute”, e vede la presenza della specialista di osteopatia tradizionale e classica Raffaella Mizia che negli anni si è specializzata anche come operatore shiatsu, floriterapeuta, istruttrice di pilates e di qi gong.

Durante la serata si affronteranno i dolori in generale alla colonna vertebrale, cercando di andare a sviscerarne le cause, analizzando e andando a conoscere meglio il funzionamento della meccanica del corpo, in modo da portare un auto aiuto nei momenti di difficoltà, imparando ad adottare quegli accorgimenti che possono migliorare la condizione motoria del nostro corpo.

La serata è realizzata grazie al sostegno delle farmacie Nobili, Mocogna e Antica Farmacia del Borgo. L’ingresso è a offerta libera a favore delle attività della Società di Mutuo Soccorso.