A Trontano arriva la Festa Campestre degli AIB: tre giorni di musica, sport e tradizione

Tutto è pronto a Trontano per la tradizionale festa campestre organizzata dal gruppo dei Volontari Antincendi Boschivi (AIB). L’evento si svolgerà nell’area feste vicino alla stazione della Vigezzina, offrendo un programma ricco e variegato per tutti i gusti.

Si parte questa sera alle 18 con l’apertura della manifestazione, seguita alle 19.30 dall’attivazione del punto ristoro. La serata sarà animata dall’ottava edizione del “The Flame Party”, l’atteso appuntamento dedicato ai più giovani che proporrà musica, cucina e cocktail fino alle 3 di notte. In consolle si alterneranno Fizzy, Moon, Bunny, Oril e Stefano Fodrini.

Sabato 28 giugno, alle 16, è in programma una suggestiva escursione guidata organizzata dalla Pro Loco, che porterà i partecipanti alla scoperta del forno, torchio, lavatoio, mulini del Rio Graglia e della casa della lana, con ritrovo presso l’infopoint della stazione della Vigezzina. La serata prenderà vita alle 19 con l’apertura del ristoro e la festa continuerà con una serata danzante animata dall’orchestra spettacolo Paolo Bagnasco.

Domenica 29 giugno la festa si apre alle 9, con la possibilità di visitare gli antichi mulini, aperti per tutta la giornata. Alle 10 prenderà il via la gara ciclistica MTB, ottava prova del circuito regionale giovanile VCO Cross Country, organizzata in collaborazione con l’ASD Il Ciclista e gli AIB di Trontano. Il punto ristoro riaprirà alle 11.30 con specialità come polenta, spezzatino e l’apprezzato Prunent. La serata si concluderà alle 21 con la musica dell’orchestra spettacolo Tikozzi Band, per chiudere in allegria un weekend all’insegna della natura, dello sport e della buona compagnia.