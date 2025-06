Al Castello di Vogogna va in scena la storia di don Giuseppe Rossi

Una serata di teatro e memoria è in programma domani, venerdì 27 giugno, al Castello Visconteo di Vogogna. Alle ore 21 andrà in scena Tutto me stesso, spettacolo dedicato alla figura di don Giuseppe Rossi, il sacerdote originario dell’Ossola beatificato nel maggio 2024 per il suo martirio.

La rappresentazione, proposta dalla compagnia Compagniadellozio, vuole offrire al pubblico un ritratto intenso e umano di don Rossi, che visse il suo sacerdozio in tempi difficili, rimanendo sempre fedele ai valori evangelici fino al sacrificio estremo.Il testo è firmato e interpretato da Matteo Minetti, affiancato sul palco da Matteo Morigi e Siria Giraldo.

Attraverso parole, musica e immagini, lo spettacolo ripercorre le tappe più significative della vita del sacerdote: la vocazione, l’impegno pastorale, la prova della persecuzione e la forza del suo messaggio spirituale, più attuale che mai. L’ingresso è libero e la serata si inserisce nel calendario degli eventi estivi che animano il borgo medievale di Vogogna.

Un’occasione per conoscere e riflettere sulla figura di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia del territorio e della Chiesa.