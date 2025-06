Montagne ossolane al centro del dibattito: un incontro per analizzare dati sociali ed economici

Le montagne ossolane si inseriscono nel più ampio contesto delle montagne italiane, portando con sé specificità sociali ed economiche fondamentali per lo sviluppo locale. Per approfondire questi temi, oggi, venerdì 27 giugno alle ore 18, si terrà un importante incontro presso la sede dell’Unione Montana in via Romita a Domodossola, aperto a tutta la cittadinanza.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per analizzare i dati socio-economici del territorio montano e per definire strategie efficaci per le politiche, le scelte amministrative e gli investimenti futuri. Parteciperanno figure di rilievo come Bruno Toscani, presidente dell’Unione Montana Valli dell’Ossola, Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, Alberto Preioni, sottosegretario della Regione Piemonte, Alessandro Lana, presidente della Provincia del Vco, e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

Il confronto tra istituzioni e rappresentanti del territorio sarà un momento chiave per fare il punto sulle sfide e sulle opportunità delle montagne ossolane.