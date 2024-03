Preioni (Lega): “Soddisfazione per l’ottenimento della seconda sezione dell’asilo “A cielo aperto” di Calice”

Dopo aver ottenuto la seconda sezione dell’asilo “A cielo aperto” di Calice, arriva la soddisfazione da parte del presidente gruppo Lega Piemonte Alberto Preioni: “Dal prossimo mese di settembre ci saranno 17 bambini in più. Un’ottima notizia per le famiglie di Domo e dell’Ossola, grazie all’intesa tra le due amministrazioni regionale e comunale. La scuola dell’infanzia – dice Preioni – avrà così una marcia in più e i cittadini che hanno già fatto richiesta, avranno la possibilità di usufruire di servizi d’eccellenza. Io stesso – rimarca Preioni – mi sono interessato e confrontato con il Comitato genitori per arrivare all’importante traguardo. Ennesima riprova – conclude – di aiuto alle scuole di montagna, di attenzione verso le Terre alte e di collaborazione con il Vco”.