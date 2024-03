Incidente alla rotonda di Regione Nosere FOTO

Incidente alla rotonda di Regione Nosere di fronte alla caserma dei Carabinieri e al supermercato Penny Market. Al momento non si conosce la dinamica, un'utilitaria è andata a sbattere contro il sottopasso ferroviario dopo aver imapattato contro un palo della segnaletica stradale all'imbocco di via Torino. Il traffico in entrata e in uscita città è fortemente ralentato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due mezzi, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia locale domese.