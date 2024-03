Seconda sezione alla scuola dell'infanzia di Calice: il ringraziamento dei genitori

È di pochi giorni fa la notizia dell’apertura di una seconda sezione, a partire dal prossimo settembre, nella scuola dell’infanzia di Calice, che ospiterà 17 bambini in più. I genitori di questi ultimi desiderano esprimere il proprio ringraziamento e la loro gioia:

“A seguito dell'apertura della seconda sezione della scuola dell'infanzia "A cielo aperto" di Calice i genitori dei bambini interessati vogliono esprimere la piena soddisfazione per il risultato ottenuto – si legge in una nota - ringraziando pubblicamente il Presidente Alberto Cirio, la Regione, il Sindaco Lucio Pizzi, il Comune di Domodossola e la Direzione Didattica Domodossola I per la disponibilità dimostrata e per la sensibilità verso le richieste avanzate per l'ottenimento della nuova classe di questa eccellenza del territorio che garantirà ai nostri figli la possibilità di creare basi solide crescendo con ineguagliabili esperienze in natura”.