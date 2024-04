Sta per aprire il bando di ammissione per l’asilo nido comunale di Domodossola, “L’Aquilone”, per l’anno educativo 2024/2025. Le domande possono infatti essere inviate a partire dal 29 aprile, fino alle ore 12.00 del 28 giugno.

I moduli per la domanda di ammissione sono disponibili sul sito del comune di Domodossola, nella sezione Uffici e modulistica/Area servizi socioassistenziali/Asilo nido. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali al numero 032446545.