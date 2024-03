Masera, approvato il progetto per la valorizzazione del parco di Villa Caselli

Approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per il restauro e la valorizzazione del parco di Villa Caselli a Masera. Di proprietà dell’amministrazione comunale, è sicuramente uno dei più bei parchi storici dell’ Ossola, per vastità, complessità, elementi strutturali e varietà di specie arboree ed arbustive: infatti presenta una superficie superiore ai 6 ettari entro cui sono allocate una collezione di oltre 50 specie arboree. Il progetto che ha come fine il recupero e il restauro del parco della Villa ma anche il un miglioramento funzionale della struttura affinché possa essere utilizzata. Si tratta di risolvere alcuni nodi legati al degrado botanico legato alla vetustà, all’accessibilità e messa in sicurezza dei percorsi, al recupero e riqualificazione di edifici minori, alla regimazione delle acque, alla riqualificazione di alcuni edifici minori, all’illuminazione notturna di taluni ambiti e infine alla messa in sicurezza generale del parco. Si tratta di un intervento per 1 milione 815 mila euro.

Ricordiamo che un anno fa muovevano anche i primi passi del progetto della «Wine house», uno spazio espositivo dedicato alla degustazione dei prodotti dell’enogastronomia ossolana da realizzare nelle vecchie scuderie di Villa Caselli. Il progetto, inserito nell’ambito dei finanziamenti del piano Aree interne, vedeva in investimento di 800 mila euro, con la partecipazione dello stesso Comune di Masera.