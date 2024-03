Fondazione Comunitaria del Vco, erogati 412mila euro per i bandi dedicati ad arte e giovani

Nella riunione del 20 marzo scorso, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria del Vco ha deliberato l’erogazione di contributi per 412.000 euro nell’ambito dei Bandi Arte e Cultura e Fondazione Giovani Vco.

Per quanto riguarda il Bando “Arte e Cultura”, sono pervenuti 45 progetti ammissibili. Vista la rilevante quantità di richieste, su proposta del presidente Maurizio De Paoli, il Consiglio di amministrazione ha deciso di incrementare il budget a disposizione, portandolo da 300.000 a 360.000 euro. Per la prima volta il Bando prevedeva due possibilità: candidare eventi previsti nel solo 2024 o iniziative pianificate sulle due annualità (2024 e 2025).

Cinque i progetti “annuali” approvati: Sezione ANA Cusio-Omegna (Centenario della Fondazione); Sezione Valle Vigezzo del Club Alpino Italiano (Celebra i cinquant’anni di vita); Sezione Verbano Intra del Club Alpino Italiano (150 anni del CAI); Consorzio acquedotto e strade interpoderali Crevola Alta (CrevolaArtTrekking); Parrocchia San Gaudenzio di Baceno (200 anni dell’organo). In totale a questi progetti sono stati concessi contributi per 19.000 euro.

Ai restanti 40 progetti “biennali” il Cda ha deliberato di riservare complessivamente 341.000 euro. I contributi maggiori (15 mila euro) sono stati assegnati a: Ass. Culturale e Sociale Gente di Lago e di Fiume; Sezione Giovani Stresa Festival; Cinecircolo don Bosco per “Cinema sotto le stelle”; Fondazione Scuola Belle Arti Rossetti e Valentini di Santa Maria Maggiore; LetterAltura ETS; Museo del Paesaggio di Verbania; Festival Tones on the Stones; Comune di Santa Maria Maggiore per “Sentieri e pensieri”. Un contributo di 12.000 euro è stato riconosciuto all’Associazione promotrice di “Musica in Quota”. Contributi di 10.000 euro sono stati deliberati a favore di: Associazione Compagnia Dellozio; Associazione Cori Piemontesi; Associazione Culturale Alessandro Poscio; Associazione Culturale Arte (XV Concorso Rodari); Associazione Musei Ossola e Pro Loco Domodossola; Centro Operativo Artistico Scigul; Circolo Arci Boleto; Forum Omegna.

Per quanto riguarda, invece, il Bando “Fondazione Giovani Vco 2023/2024”, la stessa Fondazione Giovani, composta da 12 studenti in rappresentanza di altrettanti Istituti Superiori della Provincia, ha promosso il suo primo Bando che ha avuto un notevole successo (31 i progetti pervenuti; 21 quelli ritenuti ammissibili). Il budget iniziale di 40.000 euro (risorse economiche sono messe a disposizione da Fondazione Comunitaria del VCO nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo) è stato incrementato da ulteriori 12.000 euro dalla Fondazione Comunitaria del VCO. In totale, sulla base delle proposte della Fondazione Giovani, sono stati deliberati contributi per un totale di 52.000 euro.

Infine, a breve partiranno due campagne di raccolta fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo. La prima è quella della parrocchia di Sant’Antonio Abate di Brolo (Nonio) con il progetto “Per chi suona la campana”. L’obiettivo della raccolta è di 20.000 euro. La seconda è quella della parrocchia di San Leonardo di Verbania, per il progetto “Viviamo l’oratorio”. Obiettivo della raccolta è di 19.800 euro.

Il Consiglio di amministrazione ha poi approvato un ulteriore Piano erogativo 2024 dotato di un budget di 570.000 euro (risorse di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria), così suddivisi: 150.000 euro per il Bando For Funding (che prevede un raddoppio delle donazioni da parte della Fondazione fino a un massimo di 30.000 euro); 150.000 euro per il Bando Automezzi (contributo massimo 15.000 euro); 140.000 euro per il Bando Sociale e Formazione; 70.000 euro per il Bando Piccoli Progetti (riservato alle associazioni con un bilancio annuale inferiore ai 20.000 euro e ai Comuni con meno di 2 mila abitanti). I seguenti bandi verranno pubblicati prossimamente.