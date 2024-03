Soddisfazione dell’Unione Montana della Valle Vigezzo per i 148 milioni in arrivo per la SS337

I sindaci dei Comuni dell’Unione Montana della Valle Vigezzo salutano con favore l’assegnazione ormai certa di ben 148 milioni di euro per gli interventi di sistemazione lungo la tratta della strada statale 337 che va da Re al confine di stato di Ponte Ribellasca.

La fase progettuale è arrivata finalmente alla sua conclusione con l’ottenimento dei necessari pareri, pertanto si auspica (così afferma Anas) un appalto entro il corrente anno.

Nel ringraziare coloro che hanno permesso l’assegnazione di tale risorse, occorre ricordare il decisivo intervento dell’allora Ministro Maurizio Lupi che, opportunamente sensibilizzato in occasione di una sua presenza in Valle nel 2014, riuscì ad assegnare i primi 70 milioni e al costante impegno profuso in questi ultimi anni dall’europarlamentare Alessandro Panza che ha seguito le procedure conclusive con particolare attenzione.

La soddisfazione che si esprime rimane cauta e responsabile, dovuta ai tanti anni di attesa per ottenere quanto da tempo occorreva per una strada internazionale degna di essere definita tale: nella speranza di un concreto avvio delle opere, ma soprattutto nel ricordo commosso e rispettoso che in questa occasione va a tutte le persone che lungo la famigerata tratta hanno perso la vita in questi anni.