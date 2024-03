"Eu-Vote for Europe": i giovani del Vco alla scoperta dell'Europa e dell'importanza del voto FOTO

Aspettando la primavera, tanti eventi si sono svolti nelle prime due settimane di marzo in tutta la provincia del Verbano-Cusio-Ossola per realizzare il progetto “Eu-Vote for Europe”. Dal 6 al 15 marzo, infatti, il Vco è stato teatro di numerosi incontri, che hanno avuto l’obiettivo principale di parlare a tutta la cittadinanza di Europa e dell’importanza del voto in vista delle prossime elezioni europee di giugno. L’attenzione è stata rivolta in particolar modo ai giovani cittadini maggiorenni che quest’anno per la prima volta voteranno alle elezioni per il Parlamento europeo e che hanno la necessità di essere correttamente informati per farlo in maniera consapevole.

Gli Istituti secondari di secondo grado di tutta la provincia hanno accolto con interesse questa proposta e questo importante supporto ha permesso di raggiungere in totale più di 600 studenti e studentesse delle classi quinte all’interno di 10 Istituti scolastici del e i ragazzi del corso di Laurea in Infermieristica a Verbania. Questi gli istituti interessati: IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna, Istituto Aberghiero Rosmini, Rosmini International Campus, IIS Marconi-Galletti-Einaudi e Liceo Spezia di Domodossola, IPSASR Silvio Fobelli di Crodo, Liceo Cavalieri e IIS Ferrini-Franzosini di Verbania.

A tutti gli incontri, oltre al responsabile del Centro di Documentazione Europea del Vco Andrea Cottini, è stato presente il funzionario del Segretariato al Parlamento europeo Luca De Gennaro, che ha spiegato l’importanza del voto e il ruolo che l'Unione Europea ed il Parlamento europeo svolgono per tutti i propri cittadini. Hanno partecipato attivamente anche i ragazzi e le ragazze della generazione Erasmus Vco, volendo parlare delle loro personali esperienze formative e professionali vissute grazie ai programmi finanziati dall'Unione Europea.

A degna conclusione del progetto, si sono svolti due eventi che hanno trattato sempre le tematiche europee con un taglio specifico per le prossime elezioni europee e che hanno avuto una buona partecipazione nell’accogliente spazio di Casa Ceretti a Verbania. Il primo è stato un corso rivolto esclusivamente ai giornalisti che, grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, ha dato l’opportunità di attribuire ai partecipanti crediti formativi utili per l’aggiornamento annuale. Il secondo invece è stato destinato a tutta la cittadinanza per permettere a quante più persone possibile di essere informati sulle sfide che l’Europa vede nel suo presente e nel suo futuro, grazie agli interventi di Massimo Gaudina del Dipartimento Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, Stefania Cerutti direttrice del Centro Studi Upontourism e Debora Striani UE Career Ambassador.

L’iniziativa fa parte del progetto di rete nazionale finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ed è stata organizzata dal Centro di Documentazione Europea del Vco – gestito dall’Associazione Ars.Uni.VCO ETS, la Rete dei CDE italiani, Eurodesk VCO, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Città di Verbania, Centro Studi UponTourism dell’Università Piemonte Orientale, Associazione 21 marzo, Museo del Paesaggio di Verbania, Casa Ceretti Laboratorio per l’Arte, Progetto EU-VOTER di Compagnia San Paolo.