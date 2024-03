Pasqua con il maltempo, cosa fare

Le previsioni meteo per la Pasqua 2024 sono purtroppo impietose: prevista pioggia, anche abbondante, per tutto il weekend. Annullati dunque pic nic, escursioni sulla neve o passeggiate in montagna o ancora in bicicletta, ma per chi non avesse voglia di stare in casa tutto il giorno, ci sono comunque eventi in programma un pò in tutta la provincia.

Partiamo con l'Ossola: a Santa Maria Maggiore si potrà visitare la mostra "Lassù nelle montagne" aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17 in tre location: sotto i portici di Piazza Risorgimento, al lavatoio comunale di via Roma e al centro culturale Vecchio Municipio. La mostra è dedicata alle fatiche e ai giochi di un tempo. Sempre a Santa Maria Maggiore è visitabile la mostra "Le custodi delle Alpi" presso la Serra della Casa Profumo (apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17). Sabato 30 marzo sarà inaugurata presso il centro culturale Vecchio Municipio anche la mostra "Il genio degli ossolani nel mondo" aperta poi tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Infine lunedì 1 aprile è in programma "S....cova l'ova", una caccia agli ovetti disseminati per il paese riservata i bambini e alle loro famiglie.

A Domodossola è possibile visitare Palazzo San Francesco che ospita le collezioni museali del Comune di Domodossola (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18). Nello spazio espositivo del Teatro La Fabbrica a Villadossola è aperta invece la mostra "Bulloneria A. Morino & C." curata dal pittore Giorgio Stefanetta. Apertura sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. A Verbania, presso Palazzo Viani Dugnani in via Ruga è aperta la mostra "Attraverso", personale di Valerio Tedeschi che propone le sue sculture. Apertura dalle 10 alle 18.

A Verbania Intra e a Pallanza sul lungolago da sabato a lunedì si svolgeranno i mercatini Pasquali degli hobbisti con tante bancarelle di artigianato, enogastronomia e molto altro. A Trarego Viggiona si svolgerà l'edizione 2024 di "Sentiero d'arte" con tanti eventi collaterali, tra sabato e lunedì, tra musica, dj set e spettacoli. A Baveno, presso Villa Fedora, è in programma l'"Hop Hop Street Food" da sabato a lunedì con cibo di strada da tutto il mondo. Ingresso libero e posti a sedere.