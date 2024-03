Ossola flagellata dal maltempo, smottamenti in Anzasca e Divedro

Il maltempo sta flagellando il Vco. Numerose le situazioni critiche, soprattutto in Ossola.

A Villadossola, dalla tarda serata preoccupa il versante montano dietro la Lucciola, il rio Calcino è ostruito e i detriti hanno invaso la strada.. L'amministrazione comunale ha aperto il Centro Operativo per monitorare la situazione.

La Statale della Valle Anzasca risulta attualmente chiusa a Calasca per una frana che ha invaso la carreggiata.

A Varzo via Novara, nell'abitato di Selviggia, è stata chiusa da un'ordinanza sindacale per uno smottamento. A Bognanco un piccolo smottamento ha fatto chiudere la provinciale, che nel giro di poco è stata comunque riaperta. A Beura chiuso il sottopasso di Domo2 per un allagamento.

Intorno alle 22 poco prima di Cannobio una pianta si è abbattuta sulla statale.