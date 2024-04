Marzo 2024 mese record per le precipitazioni piovose

Ben 360 millimetri caduti a Sambughetto in Valstrona, 346 a Larecchio in Valle Isorno, 298 a Fomarco di Pieve Vergonte, 297 a Trontano, 289 alla torre di Mattarela a Domodossola e 297 a Gravellona Toce. Questi i maggiori ‘apporti piovosi’ di questi tre giorni di pioggia. Li evidenzia il sito Meteo Live Vco che ricorda come marzo 2024 si chiuda con il record di ‘’mese più piovoso come registrato dalla stazione meteo di Gravellona Toce dove sono stati registrati 737 millimetri d’acqua, seguita da Domodossola (torre di Mattarella) con 658 millimetri. Il Lago Maggiore poi cresce di 8 centimetri ogni tre ore ed è a 50 centrimetri dal livello di esondazione’’.