Zermatt, tre morti nella valanga di Pasquetta

E' di 3 morti e un ferito il drammatico bilancio della valanga scesa nei presi di Zermatt lunedì pomeriggio.

La valanga, secondo le immagini, si è prodotta nel pomeriggio nella zona fuoripista di Riffelberg, sulle alture del comune di Zermatt. Sul posto erano subito intervenuti numerosi soccorritori con diversi elicotteri. I 4 sciatori sono stati recuperati e trasportati in ospedale, ma in serata un portavoce della Polizia Vallesana ha comunicato che per tre di loro purtroppo non c'era nulla da fare.