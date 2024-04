Elicottero si schianta sulle Alpi vallesane, tre morti

È di 3 morti e 3 feriti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto nella mattinata di oggi sulle Alpi vallesane. Lo conferma la Polizia cantonale vallesana in un comunicato diramato nel pomeriggio.

E' successo intorno alle 9.30 sul Petit Combin sulla vetta della montagna a 3'668 metri. L'elicottero, adibito all'heliski, stava trasportando quattro sciatori e una guida alpina, oltre al pilota.

Sembra che al momento di atterrare, l'elicottero abbia impattato col suolo ed è poi sia scivolato lungo il pendio nord della montagna. Tre persone sono state trovate in vita e sono state portate in ospedale, per gli altri tre occupanti nopn c'è stato nulla da fare.