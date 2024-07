Dalle liste d'attesa ai bus gratis per studenti under 26, Cirio inaugura il bis: "Nostro ruolo di servizio" VIDEO

Si è aperto con la solidarietà al giornalista de La Stampa Andrea Joly, aggredito nella notte tra sabato e domenica da alcuni militanti di Casa Pound mentre stava documentando un raduno davanti alla sede storica dell’Asso di Bastoni, la seduta pomeridiana del Consiglio Regionale. Un primo appunto organizzato nelle Ogr, dato che la sede storica di Palazzo Lascaris è in ristrutturazione.

“Oggi qui – ha osservato il presidente Alberto Cirio - insediamo il Consiglio regionale del Piemonte, che è la casa dei cittadini. Bisogna avere rispetto per chi non la pensa come te, rispetto per l’ avversario, per chi scrive la nostra storia, commenta le nostre decisioni e renda trasparente l’aula”.

“Condanna dura contro ogni forma di violenza”

“Per questo – ha proseguito il governatore – voglio esprimere profonda solidarietà ad Andrea Joly, un giornalista di valore, ed una condanna dura e netta contro ogni forma di violenza, contro chi pensa di intimidire la libertà di informare”.

Priorità la sanità



Il presidente ha poi esposto le linee programmatiche dei prossimi cinque anni di mandato. “Non mi piacciono – ha spiegato –i compromessi, io sono per l’equilibrio e la condivisione: quest’ultima mi piace perché ci sono scelte da fare, in certi momenti storici, che si possono solo condividere”.

Cirio ha poi chiarito come il tema prioritario sia “la sanità: noi crediamo nella sanità pubblica e guardiamo a quella privata senza pregiudizi, in un rapporto complementare mai sostituivo”. E sul punto il governatore ha chiarito come sia necessario ridurre le liste d’attesa, “per restituire il diritto alla salute ai cittadini”.

I temi principali

Il governatore ha poi affrontato i progetti cardine per ciascun assessorato, come l’estensione del “modello Saluzzo” ad altri territori dopo la vicenda caporalato nelle Langhe, quello dell’autonomia differenziata, il trasporto pubblico gratuito per gli studenti under 26.

“Noi dobbiamo continuare a parlare con i cittadini, perché dobbiamo continuare ad onorare il nostro impegno: il nostro non deve essere un ruolo di privilegio, ma di servizio” ha concluso Cirio.

Pentenero (Pd): "Vigileremo perché i provvedimenti rispondano ai cittadini"

Ad aprire le repliche la capogruppo regionale del Pd Gianna Pentenero, che promette cinque anni di opposizione chiara: "Come consiglieri vigileremo affinché i provvedimenti rispondano alle vere esigenze dei cittadini della nostra Regione e siano strutturati in modo da consentire passi in avanti e non un tornare pericolosamente indietro".

L'esponente del Pd, esprimendo preoccupazione per la relazione della Corte dei Conti, ha mandato poi un messaggio a Cirio: "Vogliamo sapere se e quando sarà predisposto il nuovo piano sociosanitario e se questo andrà nella direzione di ricostruire una sanità pubblica immersa in mille problemi: dalla mancanza del personale, dalle difficoltà enormi strutturali, dalla pianificazione territoriale e dalla lentezza amministrativa".