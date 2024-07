Preioni dopo l'isediamento del consiglio regionale: "Prosegue il mio lavoro per il Vco"

Si è insediato questa mattina alle Ogr di Torino il Consiglio regionale del Piemonte. "Ringrazio il presidente Cirio per la fiducia che mi ha dimostrato e per aver dato la giusta rappresentanza al Vco – dichiara il sottosegretario alla presidenza Alberto Preioni - da oggi si inizia, anzi, si prosegue con la massima rapidità nell’attuazione delle linee programmatiche, proseguendo nel trasformare gli obiettivi e le promesse in azioni concrete, che portino a risultati tangibili per la collettività piemontese".



"Affiancherò il presidente Cirio e la giunta regionale con l’atteggiamento di vicinanza e ascolto dei territori caratteristico della Lega, coadiuvando il Governatore nello svolgimento delle sue funzioni e mettendo sul tavolo della Regione esigenze concrete per il Vco" prosegue Preioni.



"Lo scorso mandato la Lega ha ottenuto per la nostra terra il risultato epocale sulla specificità del Vco, che dovrà essere applicata con il trasferimento di materie in esclusiva alla nostra provincia e il trasferimento diretto dei proventi dei canoni idrici, questo mandato l’attenzione sarà sui duecento milioni a fondo perso per i nostri ospedali e sull’Autonomia del Piemonte: 11 miliardi di euro che oggi vanno a Roma invece che ai territori" conclude Preioni "Auguro un buon lavoro a tutti, con impegno e dedizione per il bene della nostra comunità".