Le associazioni Cuori 3.0 e Mosaico donano ausili sanitari al San Biagio

Ausili sanitari per l'ospedale San Biagio grazie alla solidarietà delle Associazioni Cuori 3.0 e Mosaico. La consegna è avvenuta questa mattina nell'ingresso degli ambulatori.

Cuori 3.0 ha donato una barella e un holter per un valore di circa 5mila euro, mentre Mosaico ha donato 3 carrozzine per un valore di 400 euro.

Alla consegna era presente Massimo Nobili, responsabile dell'ufficio stampa dell'Asl, la presidente di Cuori 3.0 Cristina Zambonini, la presidente dell'associazione Mosaico Chiara Vicari, la dirigente e medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza Maria Rita Viroletti, altri componenti e sostenitori delle due associazioni, l'assessore ai servizi sociali del comune di Domodossola Antonella Ferraris e operatori sanitari.

“La nostra associazione nasce con l'intento di supportare i centri cardiologici – ha detto Cristina Zambonini – Io sono trapiantata di cuore due volte. Da questa mia esperienza personale ho deciso di fondare, con le mie migliori amiche, questa piccola onlus”.

Mosaico, invece, è un'associazione no-profit che si occupa di orientamento sanitario in aiuto all'ammalato e alla famiglia. “Abbiamo voluto fare queste donazioni per il legame dell'associazione con il territorio – ha detto Chiara Vicari - in quanto la sede è a Domodossola e perché si prefigge tra gli obiettivi la solidarietà sociale”.