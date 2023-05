In auto con hashish e cocaina, rifiutano i test anti droga: denuncia e il ritiro della patente

In Ossola nello scorso fine settimana i Carabinieri hanno ritirato 2 patenti ad altrettanti automobilisti che hanno rifiutato di sottoporsi al controllo antidroga.

Nel primo caso un 30enne conosciuto alle forze dell’ordine, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di qualche grammo di hashish, ed essendo alla guida della propria auto, come da prassi avrebbe dovuto sottoporsi ad accertamento. Cosa che il giovane ha rifiutato e per questo motivo è stato denunciato a piede libero e gli è stata ritirata la patente di guida.

Stessa sorte per un 34enne che alla guida della propria autovettura è stato fermato a Villadossola e trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. Anche lui ha rifiutato il test antidroga e per questo gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato a piede libero.