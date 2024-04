A Crodo torna la mostra bovina provinciale

Razza Bruna e Pezzata Rossa saranno le protagoniste della quarta edizione della mostra bovina provinciale organizzata dal Comune di Crodo e dalla Pro Loco 2.0, in collaborazione con il Gruppo Allevatori di Valle, e in programma da venerdì 26 aprile a domenica 28 aprile.

"In questi ultimi anni abbiamo ripreso una tradizione degli anni dal Sessanta all'Ottanta - spiega il Sindaco di Crodo Ermanno Savoia - e deciso di organizzare nuovamente la Fiera che mette in mostra i migliori capi bovini delle nostre valli e non solo. Accanto alle valutazioni dei giudici e alle premiazioni, organizziamo un contorno di eventi, musica e naturalmente enogastronomia".

La quarta mostra bovina provinciale della Razza Bruna e Pezzata Rossa si svolgerà in località Verampio di Crodo. S'inizia venerdì 26 aprile dalle ore 19 con la cena presso l'area ristoro allestita dalla Pro Loco 2.0 e, a seguire, la musica con le "Deviazioni spappolate" e, infine, la serata proseguirà con Dj Fube. Sabato 27 aprile dalle ore 16 è in programma la dimostrazione di cani da conduzione a cura dell'associazione Pilgorin Farm di Ameno e successivamente, le prove di mungitura capre per grandi e piccini. Dalle ore 19 cena presso l'area ristoro e musica con il Dj 113 fino al mattino.

Domenica 28 aprile dalle 8 alle 12.30 valutazione delle categorie Pezzata Rossa, Manze Razza Bruna e Concorso Giovani Conduttori. Alle 12 il pranzo presso l'area ristoro e nel pomeriggio, dalle 14 alle 17.30, valutazione della categoria vacche da latte Razza Bruna e concorso di valutazione morfologica per studenti dell'Istituto Agrario. Dalle 19 infine cena presso l'area ristoro e musica con i Ciulandari e il loro tributo a Davide Van de Sfroos.