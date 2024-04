Ornavassese, ormai manca solo l’aritmetica FOTO

Vittoria senza tentennamenti dell’Ornavassese nel derby con il Bagnella. Gli uomini di Lipari vincono all’inglese grazie ad una stupenda rovesciata di capitan Elca e ad un gol di Falcetti nel secondo tempo, sempre su assist di Elca. Adesso i punti di vantaggio sul Trecate secondo sono 8, quando mancano solo quattro partite alla fine del campionato: la meta è veramente vicina per gli ossolani.

Gli uomini di Lipari devono anche ringraziare la Cannobiese, che ferma il Trecate sul 2-2 in terra novarese. I biancorossi lacuali addirittura hanno di che rammaricarsi, perché a inizio ripresa erano avanti di due reti grazie alla doppietta di Fabbri, poi la reazione di orgoglio dei novaresi frutta il pari proprio nel finale. Un punto che serve a poco a entrambe.



Vittoria non scontata del Gravellona San Pietro, che era impegnato sul difficile campo della Varzese (le foto si riferiscono a questa parita ndr). Gli uomini di Chiaravallotti stanno dando tutto per provare a evitare i playout, ma gli arancioneri hanno interpretato bene la partita, aiutati anche da una sfortunata autorete dei padroni di casa dopo soli dieci minuti. Nella ripresa ci pensa Pieri a chiudere i conti, Gravellona sempre quarto in classifica.

A segno anche il Piedimulera, a sua volta ospite dell’insidioso Carpignano. I ragazzi di Poma mettono a segno la rete decisiva a metà ripresa col solito Audi, adesso i playoff sono più vicini visto il rallentamento del Trecate.

Così mister Marco Poma: “Bella vittoria, su un campo non in perfette condizioni e contro una buona squadra. È stato un primo tempo equilibrato, nella ripresa abbiamo alzato un po’ il ritmo e siamo andati in vantaggio, peccato non averla chiusa perché abbiamo avuto un paio di occasioni e abbiamo anche preso una traversa”.

L’obiettivo playoff è alla portata: “Noi ci crediamo, ma in queste ultime partite può succedere di tutto, ci sono tanti scontri diretti per noi e per le altre pretendenti. Sono contento perché abbiamo recuperato quasi tutti gli infortunati, solo Garda ha ancora un po’ di pubalgia, e perché siamo in buone condizioni fisiche, come dimostra il secondo tempo di Carpignano”.

Deve invece riporre i sogni di gloria la Virtus Villa, sconfitta sul campo della diretta concorrente Sizzano in una partita imprevedibile e ricca di colpi di scena. Ossolani subito avanti di due reti con la doppiettadel bomber Palfini nel primo quarto d’ora, ma i novaresi in cinque minuti rimettono in parità le sorti dell’incontro.Dieci minuti dopo ci pensa Pasin a riportare avanti i biancoazzurri, che chiudono così avanti 3-2 il primo tempo. Nella ripresa però si scatenano i padroni di casa, che in 25 minuti siglano tre reti e chiudono di fatto il match. Villa che accorcia le distanze nel recupero grazie ad un’autorete, finisce 5-4 per il Sizzano.

È quasi un addio ai playoff per l’Agrano di Lopardo, sconfitto per 3-2 a Vogogna. Più forti le motivazioni dei padroni di casa, che puntano alla salvezza diretta. I granata comunque si portano per due volte in vantaggio, prima con Gherardini, a cui risponde Margaroli su rigore, poi con Moschini. Nella ripresa però i verdi ribaltano il risultato con Margaroli e Ingignoli, regalando così tre punti importanti a Castelnuovo.

Non ce l’ha fatta il Crodo a portare via punti dalla trasferta di Novara, in casa della Union. L’impegno era proibitivo per i rossoverdi, anche perché i novaresi hanno bisogno di punti per mantenere la terza piazza. Finisce 2-0 e per gli antigoriani la testa è già a domenica prossima, quando a Verampio arriverà il forte Sizzano.

I risultati:

Vogogna - Agrano 3 - 2; Ornavassese - Bagnella 2 - 0; Trecate - Cannobiese 2 - 2; Pernatese - Comignago 1 - 6; Union Novara - Crodo 2 - 0; Varzese - Gravellona San Pietro 0 - 2; Carpignano - Piedimulera 0 - 1; Sizzano - Virtus Villadossola 5 - 4

Classifica:

Ornavassese 58 - Trecate 50 - Union Novara 47 - Gravellona San Pietro 45 -Piedimulera 42 - Sizzano 40 -Virtus Villa 38 - Agrano 37 -Bagnella, Cannobiese 35 -Carpignano 34 -Vogogna 31 - Varzese 29 - Crodo 21 - Pernatese 19 - Comignago15