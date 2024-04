Il lupo, la caccia, la pastorizia: dibattito a Villadossola

Un altro dibattito sul lupo. Lo organizza Fratelli d’Italia lunedì 15 aprile, ore 21, in sala consiliare a Villadossola. Coordinerà la serata Aldo Girlanda, ex presidente del comprensorio Caccia Vco 3 e ora responsabile per la montagna di Fratelli d’Italia.



Interverranno l’europarlamentare Pietro Fiocchi, il presidente della Provincia Alessandro Lana, l’ex presidente della Provincia Arturo Lincio, il tecnico faunistico Aurelio Perrone, la responsabile di Federcaccia Isabella Villa e Gesine Otten del comitato salvaguardia allevatori Vco.