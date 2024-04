Riaperta la strada in Valle Formazza a Le Roccette

E' finito l'isolamento forzato di Riale. Oggi Anas ha riaperto la statale della Valle Formazza all'altezza di Canza alla località Roccette. La strada era stata chiusa ormai 15 giorni fa alla fine di marzo per il pericolo di valanghe. Propio la scorsa settimana il sindaco Bruna Papa e alcuni operatori turistici di Riale avevano incontrato in Comune a Domodossola il governatore Cirio che si è impegnato a sollecitare Anas affinchè, già in autunno, si arrivi alla fine della fase progettuale delle gallerie che potrebbero risolvere il problema. Un'operazione che costerà circa 25 milioni di euro.