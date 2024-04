Il Lions Club di Domodossola assegna tre borse di studio agli studenti meritevoli del territorio

Come ogni anno, anche per il 2024 il Lions Club di Domodossola ha organizzato, negli scorsi giorni, il tradizionale incontro dedicato alla consegna delle borse di studio agli studenti e alle studentesse meritevoli del territorio.

Su iniziativa del presidente Federico Cavalli, quest’anno le borse di studio sono state portate a tre (invece che due) e hanno visto premiate quelle scuole che promuovono un tipo di formazione professionalizzante. La scelta, infatti, è caduta sul Liceo delle Scienze Umane del Rosmini International Campus di Domodossola, sull’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini, sempre di Domodossola, e sull’Istituto Agrario Fobelli di Crodo.

“Valorizzare, ma anche conoscere più approfonditamente le scuole del nostro territorio”: questo è il preambolo che il presidente Cavalli ha voluto affermare con il consueto entusiasmo all’atto della consegna delle borse di studio.

La prima studentessa a ricevere questo riconoscimento è stata Silvia Pavesi, iscritta alla classe seconda del Liceo delle Scienze Umane presso l’International Campus Rosmini di Domodossola; è stato poi il turno di Giovanni Forni, iscritto alla classe quarta dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola; ed infine è stata premiata Aurora Pensa, iscritta alla classe quinta dell’Istituto Professionale Agrario Fobelli di Crodo.

Meritevoli per l’eccellenza nella didattica e per le qualità umane, i tre studenti sono stati descritti con sincera ammirazione dai rispettivi docenti accompagnatori, i quali hanno anche colto l’occasione per sottolineare le peculiarità professionali e culturali delle scuole dalle quali i tre studenti provengono.

La serata, densa di sentimento ed emozioni, ha avuto una “coda” più eminentemente lionistica per permettere al Presidente Cavalli di omaggiare gli atleti reduci dal secondo posto ai giochi invernali di Cavalese; e per comunicare un’importante novità: la nomina di Andrea Borioli e Cesare Bensi rispettivamente a presidente del Comitato permanente dei delegati dei club organizzatori dei campionati di sci, e Segretario. La chiusura è toccata ad Antonio Pagani, il quale ha declamato la consueta Ode ai valorosi sciatori del club, riassumibile nell’inciso: “Noi vinciamo anche quando perdiamo”.