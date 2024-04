Dialogo con Lorenzo Pavesi a Palazzo Pretorio di Vogogna

Si parlerà di amicizia, di rapporti umani, di montagna, di scrittura, di dolore e di ripartenze dopo un lutto. Il taglio sarà sia letterario che psicologico, e si preannuncia come una serata ricca di emozioni, di riflessioni, di momenti toccanti. Giovedì 18 aprile alle ore 20.30 Palazzo Pretorio di Vogogna ospiterà l'incontro letterario organizzato dall'associazione Il Sogno di Giulietta con Lorenzo Pavesi, scrittore e docente ossolano, che dialogherà con Laura Marchini, psicologa e psicoterapeuta, e Danila Tassinari, docente del liceo Spezia di Domodossola. Il punto di partenza della serata, intitolata Tra montagne, letteratura e cicatrici, sarà il libro Nel silenzio e nel vento scritto da Pavesi e pubblicato lo scorso anno.



“L’idea di base è quella di realizzare un evento che non sia una tradizionale presentazione, ma un dialogo sulle tematiche centrali dell’opera attraverso una chiave più ampia" spiega Lorenzo Pavesi. Il punto di partenza del dialogo sarà proprio il romanzo Nel silenzio e nel vento, edito da MonteRosa Edizioni con prefazione dello scrittore Franco Faggiani. Il romanzo è ambientato in montagna tra la val d’Ossola e le Dolomiti trentine e ampezzane. Racconta la storia di due ragazzi che decidono di percorrere un’alta via dolomitica insieme, affrontando attraverso il viaggio la difficile elaborazione di un lutto comune e il bisogno di ricominciare a vivere.



"Il mio non è un romanzo autobiografico, ma una storia costruita e rielaborata nel corso di cinque anni, nei quali ho studiato e lavorato parecchio per riuscire a dare una struttura narrativa a delle tematiche che sentivo di voler raccontare - spiega l'autore Lorenzo Pavesi - L’idea nasce naturalmente da un vissuto personale: il tema del superamento del lutto, che è al centro del romanzo, parte dai tanti interrogativi che sono emersi di fronte a un lutto importante che ho vissuto personalmente. A ciò si unisce la passione per una realtà, quella della montagna, che non compare solo come ambientazione principale del romanzo, ma viene vissuta e affrontata dai personaggi come una vera e propria metafora della vita”.





Nato a Domodossola nel 1993, Lorenzo Pavesi lavora come docente di Lettere nella scuola secondaria. Giornalista, ha collaborato con diverse testate come il quotidiano La Stampa, il settimanale ossolano Eco Risveglio, e collabora attualmente con la rivista The Vision. Nel 2016 la scomparsa di due grandi amici lo spinge verso un lungo periodo di rielaborazione del lutto subito. Il primo esito è l’avvio del progetto Val Brevettola Skyrace, in memoria dei due ragazzi, che ha coinvolto e continua a coinvolgere l’intera comunità della valle Antrona. Nel 2023 ha invece pubblicato il romanzo Nel silenzio e nel vento, edito da Monterosa Edizioni, che affronta in chiave narrativa il tema della perdita.