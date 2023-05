Giornata dell'Europa, Uncem: ripartiamo dai territori rurali e montani

L'Europa dei popoli riparte dalle comunità, dai territori rurali e montani, dai comuni che lavorano insieme, dall'azione per le montagne e per le alpi che uniscono il vecchio continente. Nel Giornata dell'Europa, Uncem guarda alle necessità di una nuova unità europea che nasca dalla coesione, dai valori che restano, dallo sguardo aperto e inclusivo verso chi ha meno e chi vive nelle aree periferiche. È una esigenza concreta e si muove su solidi ideali. Due anni fa a Ventotene, Uncem ha ribadito l'impegno sulla tomba di Altiero Spinelli, guardando al quel modello di impegno, sacrificio, umiltà, anche la Politica sveglia se stessa e si rifà ad aneliti che superino divisioni, contrasti, toni inadeguati. Uno spirito europeo che ha molto nelle aree montane. Per le quali le Istituzioni europee possono continuare a lavorare più intensamente.