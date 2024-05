La Croce Rossa premia il Cantante della Solidarietà con la Medaglia di Benemerenza

La Croce Rossa Italiana ha conferito a Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà, la medaglia di Benemerenza "Il Tempo della Gentilezza" in segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l'emergenza pandemica, mostrando coscienza civica e morale in linea con i principi della Croce Rossa Italiana.

"Sono onorato per questo riconoscimento - dice il cantante di Vogogna - e ringrazio il presidente Nazionale della Croce Rossa Rosario Valastro, il Comitato provinciale e la delegazione di Piedimulera con il presidente Giuseppe Rossini e il responsabile Moreno Tagliaferri". Da vent'anni il Cantante della Solidarietà sostiene alcuni progetti tra cui donazioni di generi alimentari, carrozzine, defibrillatori ed auto di emergenza. "Sono in programma altri progetti - conclude Ranieri - grazie alla collaborazione della Delegazione di Piedimulera".