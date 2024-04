Addio a Remigio Baccaglio: fu assessore comunale

Foto: la chiesa del Villaggio e nel riquadro Remogio Baccaglio, ai tempi in cui era in giunta a Villadossola

Si è spento a 69 anni Remigio Baccaglio. Era molto conosciuto a Villadossola dove risiedeva e dove aveva anche gestito per tanto anni la pizzeria che si trova in via Domodossola, all’altezza del semaforo al Villaggio operaio. Negli ultimi anni aiutava la moglie al ‘Barcantonio’, ristorante pizzeria di Via Binda a Domodossola.

Remigio, persona molto sociaevole ed aperta, era stato anche in consiglio comunale come esponente del Partito Socialista Italiano ed aveva ricoperto pure l’incarico di assessore nella giunta guidata dal sindaco Plinio Pirazzi Maffiola. Anni che avevano permesso all'amministrazione comunale villadossolese di aprire contatti e scambi con la Romania, dove poi Remigio ed altri villadossolesi avevano anche avviato attività commerciali.

Lascia la moglie Samanta, i figli Alessandro, Alberto e Alessio, la sorella Daniela. I funerali si terranno domani a Villadossola alle 15, nella chiesa del Villaggio.