A Suna i funerali di Marilena De Bin per anni commerciante in città

Si è spenta a 85 anni Marilena De Bin, vedova di Pietro Lazzari. Lei veneta, lui cremonese, erano arrivati a Villadossola nel dopoguerra e qui avevano aperto un negozio di fotografia a metà di Corso Italia.

Un punto di ritrovo per tutti gli appassionati fotografi. Il negozio Lazzari ha ‘segnato’ la vita commerciale villadossolese come altri negozi sorti in quegli anni in cui il commercio era più prospero in città.

Pietro Lazzari aveva anche creato dal nulla una cooperativa di fotografi, la Cofan. Al suo fianco, nella vita e nel lavoro, c’è sempre stata lei, Marilena, orgogliosa veneta – di Vittorio veneto per la precisione – e ben inserita, come Pietro, nel tessuto sociale di Villadossola dove hanno abitato a lungo in via Boldrini.

Pietro, appassionato anche di ciclismo, se n’era andato a 86 anni nel gennaio 2022. L’altro ieri, a 85, si è spenta anche Marilena. Entrambi si erano da tempo trasferiti a Suna, dove pure avevano aperto un negozio di fotografia.

I funerali di Marilena si terranno oggi, lunedì, nella chiesa di Santa Lucia a Suna, alle 15.