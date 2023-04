Vittoria di carattere per il Villa. Successo salvezza per la Varzese

Prova di carattere per il Villa che recupera lo 0-2 della Union Novara e coglie la vittoria sul campo di Cosasca. Segnano Primatesta (doppietta) e Pelfini. Il secondo posto in classifica è cosa fatta.

Bene la Varzese che vince (2-0) sul difficilissimo campo di Cameri e conquista con un turno di anticipo la meritata salvezza. In gol vanno Ciocca e Tnossi.

Colpo di coda del Fomarco che passa a Vogogna per 3 a 2. I padroni di casa capitolano anche col fanalino di coda e concedono al Fomarco ancora una speranza. In gol Galdiero e Moggio per il Vogogna; Schirru, Mariano e Alberti Violetti per gli ospiti.

Brutto scivolone per la Crevolese (0-1) . La sconfitta è pesante perché arriva contro una diretta avversaria nella lotta sul fondo: il Borgolavezzaro.

Cade a Cannobio l’Ornavassese (2-1). In gol va Stasolla. Anche se i neri hanno comunque raggiunto la salvezza.