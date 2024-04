Virtus Villa: 5 maggio....il ritorno a casa

La Virtus Villa torna al Poscio. Dopo anni di esilio in quel di Domodossola, la Virtus Villa torna giocare al Poscio.

La notizia era nota da tempo ma ora c’è la data ufficiale della prima partita che sancirà il rientro in città della squadra cittadina.

Domenica 5 maggio, ore 15, la squadra di Manolo Giampaolo affronterà il Crodo nell’ultima partita del campionato 2023-24 e lo farà sul terreno di gioco che è sempre stato la sua ‘casa’.

L’annuncio arriva dalla stessa Virtus Villa sulla sua pagina facebook. Al di là del forzato anglismo utilizzato (back home) arriva l’atteso ritorno allo stadio intitolato al presidentissimo Franco Poscio e a sua fratello Felino.

‘’Domenica prossima , 5 maggio , torneremo a casa per l'ultima partita di campionato... aspettiamo tutti i tifosi e i simpatizzanti della Virtus Villa al Poscio A seguire ci saranno giochi per bambini e merenda offerta. Ingresso gratuito per tutti’’ scrive la Virtus Villa.

Si chiude così un lungo capitolo di esilio che aveva anche creato polemiche e contrasti.