In Cappella Mellerio lo spettacolo "Il Paradiso può attendere" contro la violenza sulle donne

In Cappella Mellerio di Domodossola, la compagnia teatrale I Saltatempo porta in scena "Il Paradiso Può Attendere". Lo spettacolo, in programma per domenica 14 aprile alle 20:30, racconta storie toccanti di donne vittime di violenza.

Si esibiranno gli attori Chiara Sulis, Paola Rossetti, Mauro Belli, Andrea Lavalle e la regista Tiziana Zaccaria, affiancati dalla chitarra di Tristano Lalomia. L'ingresso è a offerta libera e tutti i proventi verranno devoluti a sostegno delle attività della compagnia teatrale.