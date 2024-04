In moto ubriaco aggredisce i Carabinieri con una spranga, arrestato 20enne

I carabinieri di Bannio Anzino hanno arrestato, sabato mattina un giovanissimo, classe 2004, per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento.

Erano le 7 del mattino quando i militari, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno visto arrivare un motociclo a tutta velocità. Incurante della presenza della pattuglia il conducente ha impennato e ha tirato dritto davanti all’alt. Ne è nato un inseguimento lungo le vie di Piedimulera che il conducente pensava di vincere, forte anche del fatto che la moto fosse sprovvista di targa. Vistosi tallonato da vicino ha concluso la propria corsa cercando rifugio nella proprietà del nonno. I carabinieri lo hanno immediatamente identificato e, visto l’evidente stato di ebbrezza alcolica, gli hanno chiesto se intendesse sottoporsi ad accertamento.

Il giovane, non si è limitato al semplice rifiuto, ma ha iniziato a insultare e minacciare di morte i militari, dicendo loro che se avesse avuto una pistola gli avrebbe sparato all’istante. Per contenere il giovane e compilare gli atti relativi alle numerose infrazioni commesse dal centauro è stato necessario l’intervento dei colleghi di Villadossola, ma neanche questo ha fatto calmare il giovane che è addirittura corso all’interno della proprietà del nonno uscendo con una spranga di ferro con cui ha tentato di aggredire i militari urlando che li avrebbe ammazzati. Immobilizzato e disarmato il giovane è stato ammanettato e dichiarato in arresto.

Su disposizione del Magistrato di turno, il ragazzo è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Domodossola in attesa dell’udienza di convalida.