"Salviamo le 'casette' della Centovallina"

Procacci fa riferimento ‘’ai cantieri avviati dalle Ferrovie autolinee regionali ticinesi, l’azienda di Locarno che gestisce la tratta sul lato svizzero, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Consultando i progetti pubblicati dalla ditta, abbiamo notato che l’intenzione è di sostituire le famose “casette”, piccole ma solide, con pensiline simili a quelle delle fermate per gli autobus. Belle da vedere, per carità. Dall’aspetto futuristico, con linee semplici e slanciate. Ma piuttosto problematiche. Non proteggono dal freddo e dalla pioggia. Alcuni di questi nuovi modelli hanno persino tettoie in vetro e mi chiedo come dovrebbero offrire riparo dal sole in estate’’.