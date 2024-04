L'ascensore di via Aldo Moro torna in funzione dopo l'intervento di Atc

Dopo le numerose segnalazioni da parte degli inquilini e la denuncia di un nostro lettore, Atc Piemonte Nord comunica che l’ascensore del condominio di via Aldo Moro a Domodossola è tornato in funzione.

“L’Ente ne approfitta per ricordare agli inquilini – proseguono da Atc - che, dopo aver correttamente chiamato il numero dell’impresa che ha in appalto il servizio, al fine di evitare il ripetersi di simili situazioni e lungaggini, è anche importante effettuare una segnalazione di supporto all’Agenzia territoriale per la casa”.