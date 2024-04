All'Enaip un'iniziativa di solidarietà per ricordare Roberto Fantone

Sconcerto in tutta la Provincia per la morte di Roberto Fantone. Psicologo e psicoterapeuta, è mancato la scorsa notte a soli 44 anni. Per tutta la giornata sono stati centinaia e centinaia i messaggi di cordoglio. Roberto era conosciutissimo in tutta la Provincia. Oltre alla sua professione come psicoterapeuta si occupava anche di psicologia della prestazione sportiva. Tante le manifestazioni di vicinanza arrivate da società calcistiche del territorio, anche perchè per anni aveva calcato i campi del Vco con le maglie, tra le altre, di Juve Domo, Omegna, Varzese e Gravellona.

Sgomento anche all'Enaip di Domodossola dove collaborava come insegnante, orientatore, tutor e coordinatore corsi. “Abbiamo perso un amico non solo un collega. In questi anni è stato al nostro fianco in punta di piedi, diventando un punto di riferimento per tutti noi. Con il suo modo pacato e tranquillo sapeva gestire ogni momento di complessità o di difficoltà con intelligenza e umanità. Come insegnante ha formato centinai di Operatrici e Operatori Socio Sanitari, che di lui ricordano il rigore, la serietà ma soprattutto l’empatia” le parole della direttrice Marianna Rampini.E proprio dall'Enaip è partita anche un’iniziativa di solidarietà, che prevede la possibilità, per ogni dipendente, di donare un’ora del proprio lavoro in sostegno alla famiglia.

Roberto lascia la moglie Katiuscia e la piccola Camilla., i genitori Pia e Livio e il fratello Maurizio.

I funerali si terranno venerdì 19 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale di Preglia di Crevoladossola. Questa sera alle 20, sempre a Preglia sarà recitato il rosario.