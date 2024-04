A Villadossola il corteo per celebrare la Liberazione

Il comune di Villadossola celebra il 79° Anniversario della Liberazione in collaborazione con i comuni di Pallanzeno e della Valle Antrona, la sezione dell'Anpi di Villadossola, l'associazione Combattenti e reduci e l'associazione nazionale alpini.

Il 25 aprile, alle 10.00, ci sarà il ritrovo in piazza Repubblica. Alle 10.30 la partenza del corteo per le vie cittadine accompagnato dalla Filarmonica, mentre alle 11.00 è prevista la commemorazione al Parco della Rimembranza e i saluti delle autorità. Dopo le celebrazioni, un rinfresco alla sede della Società Mutuo Soccorso, combattenti e Reduci e Partigiani di via Marconi.