Juventus Domo quasi salva, Piedimulera non spegne le speranze

Nonostante l’inopinata sconfitta interna (2-3) contro una Dufour Varallo che ha tirato poco in porta, la Juventus Domo potrebbe anche essere già salva. Non la tranquillizza la matematica, ma il fatto che per restare invischiata nei playout dovrebbero veramente succedere cosa turche nell’ultima di campionato. Come vedere proprio il Varallo battere la Pro Novara che ha nelle mani la promozione dopo che il Bulè Bellinzago ha rallentato la sua marcia. Ma anche vedere il Valdengo battere l’Omegna .

Così, nonostante una battuta d’arresto che per com’è venuta lascia l’amaro in bocca, i granata potrebbero già pensare al prossimo anno, consci che la salvezza è stata sudata ma meritata. Certo essere in vantaggio sul 2 a 1 a 15 minuti dalla fine non gioca a favore dei granata che in poco hanno incassato due gol.

Chi sta ancora con il patema d’animo nel cuore è il Piedimulera, incapace di battere proprio il Varallo, che ad oggi potrebbe essere la prossima rivale negli spareggi. Il pari al ‘Terzi’ non è però del tutto negativo per come s’era messa la partita. Tutto si giocherà negli ultimi 90 minuti. Detto del Varallo che gioca contro la Pro Novara, occorre guardare al Piedimulera che va a casa del Bianzè. E tutto si gioca lì, in terra biellese.