Il 5 maggio pic-nic di primavera a Vallesone

E' il "Calendimaggio", la festa di primavera organizzata dalla Pro Loco di Vagna che si svolgerà domenica 5 maggio: una giornata all'aria aperta per salutare la bella stagione, andare alla scoperta del meraviglioso borgo domese con il suo torchio e l'oratorio, e conoscere i nuovi progetti.

L'appuntamento è già dalle 10.00 del mattino presso le ex scuole elementari di Vagna: da qui partirà la passeggiata "Respiriamo la primavera! Le fiabe nel bosco”, una bella camminata animata nella natura, un appuntamento per grandi e piccini, che condurrà fino a Vallesone. E proprio qui, per tuttta la mattinata, l'antico forno tradizionale sarà messo in funzione per cuocere il pane di segale e il Crescenzin. Si mangerà poi tutti insieme con un pic nic (i partecipanti dovranno portare un telo per stendersi) mentre la Pro Loco preparerà pane di segale, salame e formaggio nostrani, uova ed insalata, patate, torte, e molto altro. Alle 14.00 è in programma la visita guidata al borgo con l'apertura dell’Oratorio di San Gaudenzio e del Torchio seicentesco.

A seguire poi l'inaugurazione di “Arianna”, l'opera artistica di Paolo Stefanelli. E poi ancora la presentazione del progetto “Un'aula a cielo aperto” e dei bozzetti artistici di Renzo Foglietta (con il sostegno del CST). Infine, ancora un momento per la presentazione del progetto "Incontriamoci", promosso con il sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO. Alle 15.00 poi una caccia al tesoro e, per concludere, alle 16.00 la merenda con pane e nutella.