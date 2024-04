Il 1° maggio festa dell'antico forno a Pontetto

Comune di Montecrestese e associazione Antico Forno Frazionale organizzano per mercoledì 1° maggio la tradizionale "Festa dell'antico forno di Pontetto": un'occasione per visitare la struttura che risale al 1600 e che rappresenta una delle più antiche testimonianze della società rurale contadina delle nostre terre.

Mercoledì la festa inizierà alle 14.45 quando il pittore Enzo Baiardi presenterà alcuni dei suoi quadri. Alle 15.30 è in programma il saggio di danza di Mattia Molini e, a seguire, il sindaco di Montecrestese consegnerà il riconoscimento al "Personaggio dell'anno 2024". Seguirà la visita al museo dell'antico forno, dove sono stati raccolti utensili di legno e non, attrezzi per la lavorazione della vite, del vino, del fieno, della canapa, della lana, del latte, lampade per l’illuminazione, vecchi reperti di scuola e una bricolla composta da ex contrabbandieri. Dopo la visita saranno distrtibuiti "Figashit e prodotti locali".