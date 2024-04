Monica Maggiori ha presentato il suo nuovo libro a Druogno

Nei giorni scorsi nei suggestivi spazi del Centro Culturale San Giulio di Druogno è stato presentato il libro di Monica Maggiori “La mia età selvaggia” (Aurea Nox Edizioni). Si legge nelle note biografiche dell'autrice: “Elisabetta Barbara Monica Maggiori, quando non viaggia, vive e lavora a Milano dove svolge la professione di avvocato penalista, patrocinante in Cassazione. Già autrice del libro “L'avvocato ribelle”, con la sua ultima fatica letteraria ripercorre alcune delle sue esperienze di viaggio fuori dall'ordinario”.

Il volume narra infatti dei molti viaggi in giro per il mondo intrapresi dall'autrice nel corso della sua vita. Non si tratta di una guida ma di un libro con uno scopo ben preciso: non è infatti un diario di viaggi ma bensì uno sguardo disincantato verso il mondo che ci circonda, alla ricerca della libertà e della totale indipendenza nella vita di tutti i giorni.

A vent'anni l'autrice abbandona momentaneamente gli studi per seguire nel suo lavoro un antropologo nella foresta Amazzonica: "Vivere per tre mesi in una delle aree più remote e selvagge del luogo è stata un'esperienza che mi ha fatto capire che una volta superata sarei stata più forte ad affrontare le prove della vita".

Iniziando dal viaggio adolescenziale a Istanbul, in Turchia, l’autrice ripercorre alcune esperienze vissute successivamente nella foresta amazzonica ecuadoriana insieme agli Indios Shuar, in Malesia, in Giappone, in Cina, in Australia, nelle Isole Cook con la comunità Maori, per poi volare in Sud Africa e più recentemente in Kenya, dove ha lavorato come volontaria. “Conoscere persone, culture e diversi modi di vivere ci fa crescere e ci fa capire che - dice la scrittrice - dobbiamo sempre avere il coraggio di accogliere i cambiamenti, qualunque essi siano”.