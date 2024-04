Baveno e Ornavassese, un altro passo verso la promozione

In Promozione pari per il Città di Baveno a Biella (2-2), ma il punto in casa del Ceversama serve ad allungare sul Briga sconfitto a Casale ed ora a 5 punti in classiifca della squadra di Ivan Sottini.

Il Feriolo vince lo scontro con l’Omegna (2-1), che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 5 partite mentre la Juventus Domo porta via un punto da Cameri (0-0).

In Prima Categoria un altro mattone per costruire promozione lo mette l’Ornavassese che vince 3 a 2 con l’ostico Piedimulera, squadra con non perdeva da 8 giornate.

La Cannobiese batte (3-2) il Villa a porta a casa 3 punti d’oro mentre gli ossolani cadono per la terza volta consecutiva: in soli 270 minuti hanno incassato ben 12 gol.

Vittorie preziosissime per il Vogogna (5-1 al Comignago) e per la Varzese (2-0 al Bagnella). Niente da fare per il Crodo che cade (4-0) a Trecate.

Bella vittoria esterna a Sizzano per l’Agrano (2-1) e sconfitta (3-0) per il Gravellona in casa della Union Novara.