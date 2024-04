Ac Vco sostiene il cortometraggio "Oltre il buio", Zagami: "Indica la rinascita come risposta alla disabilità"

Mercoledì 24 aprile alle ore 21.00 al Cinema Corso di Domodossola, si terrà la proiezione di "Oltre il buio", cortometraggio dedicato al mondo della disabilità che vede, tra gli altri, il patrocinio di Automobile Club Vco.

Diretto da Enrico Pietrobon con la sceneggiatura di Alessandro Chiello, "Oltre il buio" nasce grazie al gioco di squadra di un’equipe multidisciplinare: Anna Gioria, persona con disabilità, scrittrice e giornalista de Il Corriere della Sera; Pietro Fortis, esperto di servizi editoriali; l’Associazione Culturale CineAlpi, già vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti in ambito cinematografico. Il film ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità, non intesa come patologia ma come fatto improvviso che in qualunque momento può incombere sulle nostre vite portando con sé il buio.

Da sempre particolarmente attento al tema della disabilità, il presidente di Aco Vco Peppe Zagami commenta: "Oltre il buio indica la strada della rinascita come risposta alla disabilità, mostra l'importanza di reagire a eventi traumatici che ci cambiano la vita re-inventandoci. É un tema che mi tocca profondamente, come padre di una ragazza disabile e come presidente dell'Automobile Club Vco. Da due anni organizziamo l'Happy Rally Day proprio per sottolineare l'importanza di gioire delle possibilità che si hanno piuttosto che arenarsi su quelle che mancano. Spero che il cortometraggio aiuti chi si trova proprio davanti a questa sfida".